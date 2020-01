Camion finisce di traverso sulla Statale 16 a Palese: traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, sulla Statale 16 all'altezza di Bari Palese: un camion, per cause non ancora accertate, è finito di traverso sulla carreggiata, intralciando di fatto la circolazione. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi. La Polizia Locale consiglia, per chi arriva da Foggia, l'uscita Giovinazzo, invitando a "prestare attenzione e a moderare la velocità".