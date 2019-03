Camion sbatte contro guard rail alle porte di Bari: traffico rallentato sulla Statale 100

Traffico rallentato fino alle prime luci dell'alba, questa mattina, sulla Statale 100, nelle vicinanze dell'ingresso in città e dello svincolo per la Statale 16, a causa di un camion finito al centro della carreggiata, in direzione Bari. Lo scontro si è verificato attorno alle 3 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Nessuna conseguenza particolare per il conducente dell'autoarticolato. Le conseguenze sulla circolazione si sono protratte fino alle 7 del mattino, in una zona estremamente congestionata dall'ingresso dei pendolari nel capoluogo.