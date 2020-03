Spaventoso a Bari: super ubriaca si schianta contro un'auto in sosta, che carambola su un edificio danneggiandolo

Proseguono incessanti i controlli notturni della Polizia Locale di Bari circa la guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, implementati nell'ultimo anno con l'obiettivo di incidere in maniera puntuale sul miglioramento della sicurezza stradale.

Nella notte appena trascorsa, unitamente alla Polizia di Stato con la quale si stavano eseguendo controlli congiunti, in Corso Cavour, è stata intercettata una autovettura con alcuni giovani a bordo, il cui conducente, un 30enne, è risultato positivo all'alcool test con un tasso alcolemico di 1,66 grammi/ litro (il tasso minimo per legge è 0,5 g/l).

Successivamente alle 6, in località Carbonara, il nucleo infortunistica del Corpo ha rilevato un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta, perché danneggiata, anche una autovettura in sosta che, a causa dell'impatto, è stata letteralmente scaraventata contro un edificio danneggiandolo.

Gli increduli operatori della polizia locale hanno constatato che la 45enne alla guida riportava un tasso alcolemico oltre cinque volte quello consentito dalla legge. Immediata, in questo caso, la revoca della patente di guida oltre al deferimento alla autorità giudiziaria.

"Ancora una volta, la domenica mattina, effettuiamo la conta dei danni, che in questa giornata, sono per fortuna solo relativi a cose e nn a persone. Non osiamo immaginare se all'alba di stamane, nel pieno centro di Carbonara, in concomitanza dell'impatto fosse transitato un pedone o un ciclista. La polizia locale di Bari, insieme alle altre forze di Polizia, continuerà con la repressione di queste pericolose condotte di guida che minano la nostra la sicurezza delle nostre strade. Oltre ai controlli, come già effettuato l'anno scorso, anche nel 2020, la Polizia Locale di Bari con il coordinamento del nostro Ufficio Studi, diffonderà nelle scuole di ogni ordine e grado e presso l'Università degli studi di Bari, il culto della sicurezza stradale, grazie ad un ciclo di lezioni ed interventi già programmati".