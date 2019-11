Incidente stradale sulla Statale 170: tremendo impatto, auto investe cinghiale di grosse dimensioni

A dieci giorni dalla protesta degli agricoltori pugliesi a Roma contro "l'invasione dei cinchiali", alla quale hanno partecipato anche tanti baresi, ieri sera sulla Strada Statale 170 nei pressi di Castel del Monte si è verificato un terribile incidente.

Come riportato da alcuni organi di informazione dell'andriese e confermato da Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale Alta Murgia, una Fiat Panda, mentre percorreva l'arteria si è trovato di fronte un cinchiale di grosse dimensioni, deceduto sul colpo per via del terribile impatto. Il conducente è stato invece soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

"Un cinghiale contro un’auto in corsa può avere esiti drammatici e le immagini dell’accaduto lo dimostrano chiaramente. Abbiamo osservato più volte la difficoltà a contenere e circoscrivere l’emergenza cinghiali, per la natura estremamente prolifica dell’animale. Negli ultimi mesi sono stati catturati trecento cinghiali, di cui venti negli ultimi dieci giorni. L’Ente Parco si sta muovendo per mettere in campo azioni più efficaci di quelle finora attuate, che includono l’attivazione del selecontrollo nelle aree contigue dell’Alta Murgia. Siamo davanti a un problema complesso per il quale è necessario il coinvolgimento della Regione e delle altre aree protette regionali e nazionali. Oggi più che mai è urgente agire in modo sinergico". Commenta così Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale Alta Murgia.