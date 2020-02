Schianto sulla provinciale, conducente perde il controllo dell'auto e si ribalta: giovane coppia in ospedale

Grave incidente nella notte a Castellana, sulla strada che conduce a Turi, nei pressi dell'ospedale 'De Bellis'.

Per cause ancora da accertare, un automobilista ha perso il controllo della sua vettura, finendo fuori strada e ribaltandosi più volte. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorritori del 118 e carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monopoli, che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. I due occupanti dell'auto - una coppia di giovani poco più che trentenni - sono stati trasportati in ospedale: l'uomo è ricoverato al Policlinico di Bari in prognosi riservata, la donna presso l'ospedale Di Venere. Entrambi non sarebbero comunque in pericolo di vita.

(Foto Vivilastrada.it)