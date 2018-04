Scontro tra auto e furgone a Conversano: due feriti, uno è in gravi condizioni

Uno scontro tra un'auto e un furgone, avvenuto alle porte di Conversano, ha provocato due feriti: uno di questi, alla guida dell'autovettura, è in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale 'Di Venere' di Carbonara. Lo scontro si è verificato sulla strada che porta dalla cittadina barese a Castellana Grotte, nelle vicinanze di un distributore di benzina, zona interessata in passato da altri incidenti gravi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Conversano e i Carabinieri. Da chiarire la dinamica dello scontro