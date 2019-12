Tragico incidente a Castellana, scontro frontale tra due auto: donna muore nell'impatto

Una donna è morta lunedì pomeriggio in un grave incidente avvenuto a Castellana, sulla strada per la selva di Fasano.

La vittima, Maria Lillo, 59 anni, castellanese, viaggiava a bordo della sua Clio che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un'altra auto. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale di Castellana Grotte e i carabinieri, a cui spetterà ricostruire esatta dinamica e cause dell'accaduto, accertando eventuali responsabilità.

(fonte foto Vivilastrada.it)