Auto sbanda e si schianta contro marciapiede, incidente alle porte di Ceglie

L'auto sbanda dopo la curva e si schianta contro il marciapiede, arrestando la corsa a pochissima distanza da un albero. E' accaduto nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, in via Umberto I, a Ceglie del Campo, nei pressi del cimitero dell'ex frazione.

Uno schianto violento, avvenuto subito dopo una curva. L'auto arrivava da Valenzano e procedeva verso il centro di Ceglie: ha terminato la sua corsa alcuni decine di metri dopo la curva, contro il marciapiede sul lato opposto della strada, dopo aver impattato una prima volta contro il marciapiede in un altro punto. Un doppio impatto che è probabilmente riuscito, fortunatamente, a frenare la marcia dell'auto, evitando che si schiantasse contro un albero, evitato per un soffio.

A bordo della Fiat Uno, la cui parte anteriore è andata completamente distrutta, due ragazzi. Un automobilista che ha assistito alla scena e alcuni residenti che hanno udito il rumore dell'impatto sono intervenuti in soccorso dei ragazzi, fermando un'ambulanza che in quel momento si trovava di passaggio, di rientro da un altro intervento. Il conducente dell'auto non ha fortunamente riportato ferite, mentre la ragazza che viaggiava al suo fianco avrebbe urtato la testa e una gamba nell'impatto: dopo le prime cure prestate sul posto, gli operatori del 118 la hanno trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.