Ciclista travolto da un'auto a Capitolo: muore 31enne

Un ciclista di 31 anni, Vitalberto Carlettino, è morto per le ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì sulla strada per Capitolo, alla periferia di Monopoli.

L'uomo, istruttore di Crossfit, era in sella a una bici quando è stato travolto da una mercedes con a bordo due persone, fermatesi per prestare i soccorsi. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Locale e anbulanze del 118. Rivocerato prima al San Domenico e poi al Policlinico, è deceduto per le gravi ferite riportate alla testa

(Foto Vivilastrada.it)