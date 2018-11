Cinghiale contro auto sulla strada per l'aeroporto: "Danni e tanta paura, aspettiamo che qualcuno muoia?"

"Nel pomeriggio abbiamo rischiato una strage. Sulla strada dell'aereoporto in curva, nelle vicinanze della Finanza, è spuntato dal nulla un cinghiale enorme, che abbiamo preso in pieno distruggendoci la macchina e mettendo a rischio la vita di quattro persone tra cui due bambini". Comincia così il racconto di una lettrice, che a BariToday riferisce dell'episodio, avvenuto nel pomeriggio di domenica. Sul posto - racconta la donna - sono intervenuti agenti della polizia e vigili.

"Il cinghiale è rotolato per terra ed è scappato dall'altra parte, dove c'è Lama Balice - prosegue il suo racconto la lettrice - Era sicuramente ferito. Per fortuna

nessuno di noi ha riportato ferite, perchè mio padre ha saputo tenere a freno la macchina e non sbandare dall'altra parte". I danni all'auto però ci sono stati, così come lo spavento. "Dobbiamo aspettare che qualcuno muoia - si domanda la donna - per intervenire sulla situazione dei cinghiali?".

Da tempo i residenti della zona segnalano la presenza incontrollata di cinghiali, esprimendo preoccupazione proprio in relazione alla sicurezza e al rischio di possibili incidenti provocati dagli esemplari. Il Comune, nei mesi scorsi, ha annunciato di aver avviato un piano di cattura degli animali, ma la situazione al momento sembra tutt'altro che risolta.