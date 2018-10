Cinghiali attraversano la strada: incidente sulla Corato-Altamura, mezzo pesante si ribalta

Un branco di cinghiali attraversa la strada con il buio e uno degli esemplari - poi deceduto - impatta contro un mezzo pesante, che si ribalta. A dare notizia dell'incidente, avvenuto sulla Corato-Altamura, sono le associazioni di categoria Unimpresa e Casambulanti. Il mezzo coinvolto, infatti, era di un ambulante diretto al mercato settimanale di Altamura.

Non si tratta del primo episodio simile, sottolinea in una nota il presidente e coordinatore delle associazioni, Savino Montaruli: "Se non giungeranno risposte concrete e se non saremo coinvolti nelle decisioni agiremo con manifestazioni civili di pubblico dissenso che sfocerebbero in sit-in di piazza e scioperi diffusi sui mercati per portare all’attenzione delle competenti autorità problemi enormi che stanno distruggendo le economie e il lavoro in Puglia", afferma Montaruli.