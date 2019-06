Carambola tra auto sulla Cozze-Conversano: tre mezzi coinvolti, due feriti

Scontro tra auto nella tarda mattinata sulla provinciale che collega Conversano a Cozze. Per cause ancora da accertare tre vetture - una Alfa 147, una Fiat 500 e una Ford Galaxy - sono rimaste coinvolte in un incidente frontale. Uno dei conducenti delle auto coinvolte è rimasto incastrato tra le lamiere, e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sette in tutto le persone che viaggiavano a bordo delle auto: tra queste, anche tre bambini, che fortunatamente non avrebbero riportato gravi ferite. Oltre al conducente recuperato dalle lamiere, un'altra persona sarebbe stato ricoverata in ospedale in condizioni più serie. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri.