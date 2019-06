Scontro sulla statale 16, auto si ribalta all'altezza di Cozze

Statale 16 senza pace. Nel pomeriggio di oggi, un altro incidente, con il ribaltamento di un'auto, si è verificato all'altezza dello svincolo per Cozze, in direzione nord. Non si conosce ancora la dinamica dello scontro, che avrebbe comunque coinvolto più mezzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri. Non si conoscono al momento dettagli sul numero e le condizioni di eventuali feriti. Pesanti le ripercussioni sul traffico.