Si addormenta alla guida e si schianta fuori strada: ramo ferisce gravemente alla testa una donna

Una donna di 42 anni, originaria di Ceglie Messapica (Brindisi), è rimasta ferita al volto da un ramo sporgente dopo un'incidente con la sua auto. L'episodio si è verificato alle prime luci dell'alba sulla strada provinciale 106, tra Putignano e Gioia del Colle: giunta nelle vicinanze dell'incrocio per Acquaviva, la 42enne avrebbe improvvisamente perso il controllo finendo a lato della carreggiata su rovi e arbusti. Il ramo sporgente è entrato nell'abitacolo, ferendo gravemente la conducente all'altezza della tempia.

I primi soccorsi sono stati allertati da un gruppo di ragazzi di Gioia del Colle che rientravano a casa e da un carabiniere in servizio. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha prestato i soccorsi. La donna è stata quindi portata in ospedale al 'Miulli' in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione, la donna potrebbe essersi addormentata, per poi finire fuori strada.

(Foto vivilastrada.it)