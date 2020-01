Tragico incidente sulla Modugno-Carbonara: travolta da un'auto, muore una donna

Una donna è morta investita in serata sulla strada che collega Carbonara a Modugno, nei pressi dello stadio San Nicola. L'incidente è avvenuto poco prima delle 20. Secondo una prima ricostruzione la donna avrebbe attraversato improvvisamente la strada. L'automobilista che sopraggiungeva non è riuscito ad evitare l'impatto e si è subito fermato per prestare soccorso alla vittima. Sul posto è giunto il 118, ma per la donna non c'era più niente da fare.

La giovane donna, dall'apparente età di trent'anni, non aveva con sè documenti e non è ancora stata identificata. Sul posto sono intervenuti carabinieri e agenti delle Volanti, che hanno avviato accertamenti per risalire all'identità della vittima e ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

(foto di repertorio)