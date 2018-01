Travolge donna e fugge, denunciato 25enne: era alla guida senza patente

Alla guida di un'auto, travolge una donna e si allontana senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto martedì sera, intorno alle 19, in viale delle Regioni, al quartiere San Paolo. La vittima, una 42enne, è stata trasportata da un'ambulanza del 118 al Policlinico, in codice rosso.

La caccia al pirata della strada

Immediate sono scattate le ricerche del pirata della strada da parte della Polizia municipale, alla quale alcuni testimoni avevano fornito indicazioni sulla presunta autovettura coinvolta, una Lancia Y.

Alla guida senza patente

Qualche ora dopo, anche alla luce delle serrate ricerche in atto, è stato lo stesso automobilista a presentarsi presso la caserma dei carabinieri del San Paolo. Il giovane, un 25enne, è stato identificato e denunciato a piede libero per omissione di soccorso. Da successivi accertamenti svolti dalla Polizia municipale, è risultato che il giovane era sprovvisto della patente B, mai conseguita, mentre era in possesso della sola patente A, per la guida di motocicli. Ulteriori accertamenti sull'incidente sono in corso.

Nella serata, i medici hanno sciolto la prognosi per la donna investita: le sue condizioni non sarebbero gravi.