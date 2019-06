Morto dopo scontro auto-moto sulla statale 16, sui social il dolore per Fabio: "Eri speciale, ora sei il nostro angelo"

"Eri una persona speciale, una di quelle che non si può dimenticare", "Non dimenticherò mai la brava persona che eri e continuerai ad essere anche da lassù", "Il tuo sorriso, la tua educazione non si possono dimenticare. R.i.p angelo bello". Ricordi, pensieri, tra incredulità, dolore e rabbia. Una pioggia di messaggi, lasciati su Facebook dagli amici di Fabio Serino, il giovane centauro morto venerdì sera in un tragico incidente sulla statale 16, all'altezza di Palese.

Aveva solo 19 anni, Fabio. Era in moto per raggiungere alcuni amici e trascorrere la serata insieme. All'altezza dei curvoni, l'incidente: l'impatto con un'auto, che forse perde il controllo, o è la moto a sbandare, il mezzo che finisce contro il guardrail e subito dopo prende fuoco, senza lasciare scampo a Fabio, intrappolato tra le lamiere.

"Queste sono le chiamate che non vorresti mai ricevere, quelle chiamate che ti fanno venire i brividi e ti fanno scoppiare a piangere. Molti ricordi più belli della mia infanzia li ho passati con te, su quella moto ci siamo andati insieme un sacco di volte e non sarebbe mai dovuta andare a finire così", ricorda un'amica. "Ho sperato fino all'ultimo istante che non fossi tu...", "Ora non mi resta che continuare a contare su di te,sul mio angelo custode", scrivono altri.

Intanto, le indagini per ricostruire l'accaduto vanno avanti. Il conducente dell'auto, un 48enne ricoverato in stato di shock dopo l'incidente, è stato sottoposto ai test alcolemici e verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. L'ipotesi per il momento è di omicidio colposo, ma se l'uomo dovesse risultare positivo ad uno dei test, si trasformerebbe in omicidio stradale.