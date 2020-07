Incidente stradale sulla SS100: motociclista ferito trasportato in ospedale

Ferito motociclista in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla SS100. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro, avvenuto intorno al chilometro 7,050 in direzione Taranto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 per soccorrere il centauro e il personale Anas, che sta gestendo le operazioni di rimozione del veicolo.

Il traffico è temporaneamente rallentato nel tratto interessato.