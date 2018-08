Scontro frontale sulla statale 172: muore una donna, tre feriti

Una donna è morta e una famiglia - madre, padre e bimbo di quattro anni - è finita in ospedale in seguito ad un incidente frontale che si è verificato questo pomeriggio, poco prima delle 16.30, sulla statale 172, nel tratto che collega Fasano alla Selva.

La vittima è una 57enne di Locorotondo, bracciante agricola. La donna viaggiava alla guida di una Fiat Idea quando, poco dopo un semaforo, avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro un'Audi A3 che proveniva dalla direzione opposta. A causare la perdita di controllo dell'auto potrebbe essere stato un malore. L'ipotesi al momento più accreditata è dunque che il decesso sia stato provocato dal malore: per questo il magistrato di turno del tribunale di Brindisi ha posto la salma sotto sequestro e nelle prossime ore potrebbe disporre l’esame autoptico.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono giunti i carabinieri. La famiglia a bordo dell'altra auto - madre, padre e bimbo di quattro anni, originari del Napoletano - è stata trasportata in ospedale. I tre, comunque, non sarebbero in pericolo di vita.

(La notizia su Brindisireport)