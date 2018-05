Furgone frigorifero perde il controllo e si ribalta: code e rallentamenti sulla Statale 16

Un furgone frigorifero si è ribaltato, questa mattina, sulla Statale 16 nelle vicinanze di Mola di Bari. L'incidente si è verificato sulla carreggiata nord poco dopo le 6. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Stradale che hanno provveduto ai primi rilievi. Il conducente del mezzo sarebbe rimasto illeso. A causa dell'incidente si è formata una coda, per via anche del traffico pendolare della mattina, in particolare da parte di molti automobilisti diretti a Bari.