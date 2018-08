Furgone si schianta contro muretto a secco e si ribalta: ferito autista

Il conducente di un furgone Doblò è rimasto ferito, questo pomeriggio, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 172, tra Turi e Putignano, nel Barese. Il veicolo si è schiantato contro un muretto per poi ribaltarsi. Sul posto sono giunti i Carabinieri e personale del 118 che ha provveduto a soccorrere l'autista. Traffico rallentato per alcune ore, in direzione Putignano.