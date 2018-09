Travolto mentre va al lavoro in bici, il dolore per Giuseppe: "Non si può morire così"

Stava percorrendo in bici via Trisorio Liuzzi, all'alba, per recarsi al lavoro. La vita di Giuseppe si è fermata lì. Spezzata da un tragico incidente stradale. Giuseppe Partipilo aveva 31 anni, e a Ceglie lavorava in un negozio di frutta e verdura. Anche per questo in molti, nell'ex frazione, lo conoscevano, e la notizia della sua morte ha lasciato senza parole l'intera comunità.

Sul gruppo Facebook 'Ceglie del Campo nel cuore', 'piazza' virtuale dei residenti del quartiere, tantissimi i messaggi di incredulità e di cordoglio: "Che tragico destino", "Non si può morire in questo modo, non è possibile. Non si può morire a 31 anni", scrive qualcuno. "Un gran bravo ragazzo, non posso crederci", commenta ancora chi lo conosceva, "Un bravissimo ragazzo, lavoratore ed educato, non si può morire così".

Giuseppe, sposato, lascia la moglie e un bimbo di cinque anni.