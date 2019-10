Scontro tra auto sulla Statale 100 vicino all'Ikea: passeggeri feriti, traffico in tilt verso Bari

Traffico in tilt, questa mattina poco prima delle 11, sulla Statale 100, nelle vicinanze dell'uscita per l'Ikea e non lontano dalla Tangenziale: un tamponamento avvenuto in direzione Bari ha provocato forti rallentamenti alla circolazione. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale e ambulanze del 118 per prestare soccorso ad alcuni automobilisti rimasti feriti.