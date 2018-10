Scontro auto-moto nella notte ad Altamura: amputata la gamba a un minorenne

Grave incidente stradale nella notte ad Altamura, a seguito del quale a un minorenne è stata amputata la gamba. Lo scontro è avvenuto a mezzanotte di ieri, in via Mura Megalitiche. A dare una prima ricostruzione sommaria degli eventi sono i carabinieri, intervenuti sul posto: il 15enne stava attraversando la strada a bordo del suo scooter, quando si è scontrato con un'Opel Astra che stava svoltando.

Il minorenne è quindi impattato sulla strada, subendo una grave frattura della gamba, poi amputata in ospedale, dove è stato trasportato da un'ambulanza del 118 in codice rosso. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri.