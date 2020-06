Scontro sulla provinciale, moto prende fuoco dopo l'impatto con un'auto: gravemente ferito giovane centauro

Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella serata di giovedì 4 giugno sulla provinciale che collega Castellana a Conversano.

Per cause ancora da accertare, lo scooter condotto dal giovane, un Piaggio Beverly, si è scontrato con una Honda Civic guidata da una donna di Castellana. Subito dopo l'impatto, la moto ha preso fuoco. Il ragazzo, originario di Conversano, non avrebbe riportato ustioni ma, trasportato d'urgenza dal 118 al Policlinico di Bari, resta ricoverato con fratture multiple: non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto, oltre a soccorritori del 118, vigili del fuoco e polizia locale, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Conversano, al comando del capitano D'Onofri, che stanno in queste ore effettuando gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. I due conducenti, come da prassi, sono stati anche sottoposti a verifiche - i cui esiti arriveranno nelle prossime ore - per accertarne lo stato psico-fisico al momento dell'incidente ed escludere l'eventuale assunzione di alcol o droghe.

(foto di repertorio)