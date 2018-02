Auto della polizia travolta da un tir in autostrada: due agenti in ospedale

Un incidente è avvenuto nel pomeriggio sull'autostrada A14, all'altezza dello svincolo per Molfetta. Un tir ha travolto una volante della Polizia stradale, fermatasi per prestare soccorso a un'automobilista in panne sulla corsia d'emergenza. All'interno del veicolo erano presenti due agenti al momento dello scontro, che secondo i primi accertamenti avrebbero riportato lievi ferite. Distrutta invece la volante, che nello schianto ha poi tamponato anche l'auto in panne.

I due sono stati trasportati in ospedale per essere curati. La prognosi per la guarigione delle ferite è di sette giorni.