Camionista perde il controllo del veicolo e si schianta sul guard rail: code chilometriche in tangenziale

Code chilometriche in tangenziale, a Bari, in seguito a un incidente avvenuto nel primo pomeriggio. Per cause ancora da chiarire, l'autista di un tir ha perso il controllo del suo mezzo all'altezza del curvone di Palese, schiantandosi contro il guardrail. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per mettere in sicurezza il veicolo e gestire il traffico, con grossi disagi per gli automobilisti, visto che il mezzo pesante ha occupato buona parte delle due carreggiate di marcia.