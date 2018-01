Tragico scontro sulla Statale 100: morte quattro persone, tra loro tre ragazzi baresi

Tragico incidente nella mattinata del Primo gennaio sulla statale 100, all'altezza di Gioia del Colle: quattro persone, tra cui tre ragazzi baresi tra i 18 e i 22 anni e un 68enne di Castellaneta sono morti a seguito di uno scontro tra una Volkswagen Passat e una Chevrolet Kalos, avvenuto attorno alle 8. Le vittime sono Claudio Cassatella, 22 anni, di Ceglie del Campo, Gaetano Strambelli e Daniele Caputo, entrambi 18enni, e Vincenzo Genco, 68enne di Castellaneta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Putignano e Bari, oltre alla Polizia Stradale, squadre Anas e a personale del 118.

Rilievi della Stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente

Gli agenti stanno effettuando i rilievi per stabilire la dinamica dello scontro, avvenuto in direzione Taranto: si ipotizza un impatto frontale tra le due automobili nelle quali viaggiavano rispettivamente i tre ragazzi e il 60enne. Il gruppo di giovani era nella Chevrolet mentre l'altra vittima guidava la Passat. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i corpi dalle lamiere delle auto, andate completamente distrutte sulla parte anteriore. Lo scontro ha provocato forti disagi alla circolazione, inizialmente bloccata in direzione Taranto, poi ripresa regolarmente verso mezzogiorno.

Notizia in aggiornamento