Incidente in via Giulio Petroni: scontro tra due auto all'incrocio

Incidente nel primo pomeriggio in via Giulio Petroni, all'incrocio con via Grimoaldo degli Alfaraniti. Forse a causa di una mancata precedenza, due utilitarie si sono scontrate. Nell'impatto, tre persone hanno riportato ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre i rilievi per accertare la dinamica dell'impatto sono stati eseguiti dalla Polizia locale.