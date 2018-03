Auto perde il controllo e si ribalta: ferita suora 40enne

Una suora 40enne è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio attorno alle 16.30 sulla Strada Provinciale 239, nel territorio di Noci: la Citroen Zx sulla quale viaggiava la religiosa avrebbe perso, per cause non ancora accertate, il controllo, finendo fuori strada e ribaltandosi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno soccorso la donna, ricoverata all'ospedale Santa Paria di Putignano. Nel luogo dello schianto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora.