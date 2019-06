Tamponamento sulla Statale 16 vicino Mola: traffico e rallentamenti in direzione Bari

Lieve tamponamento tra due auto, poco dopo le 18, sulla Statale 16, nelle vicinanze di Mola di Bari, in direzione del capoluogo pugliese. Non si segnalano feriti. Lo scontro, però, ha provocato decisi rallentamenti sul traffico di rientro dalle località di mare. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi.