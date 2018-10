Scontro tra auto sulla strada provinciale per Bitritto: due persone ferite

Due persone sono rimaste ferite, questa mattina, a seguito di un tamponamento tra due vetture avvenuto sulla strada provinciale che collega Bari con Bitritto, all'altezza del Parco Adria. L'incidente si è verificato in direzione della cittadina dell'hinterland barese. Una Fiat Panda, dopo l'urto, si scontrata contro un palo. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 che hanno prestato i soccorsi, sono giunte anche pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e squadre dei Vigili del Fuoco. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti.