Scontro tra due auto su via Fanelli, tre feriti: abbattuto cartello stradale e danneggiato semaforo

Alcuni feriti, un semaforo danneggiato e un cartello stradale abbattuto: è il bilancio di un incidente avvenuto questo pomeriggio su via Fanelìli, all'altezza dell'incrocio con la strada che collega Carbojnara a Triggiano. Coinvolte due Audi che si sono scontrate per cause non ancora accertate. Tre persone sono rimaste ferite in codice giallo L'impatto ha coinvolto un'isola semaforica, danneggiata in parte. Lo schianto ha provocato rallentamenti alla circolazione. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e pattuglie della Polizia Locale per i rilievi.