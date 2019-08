Donna investita mentre attraversa la strada a Carrassi: 82enne scappa, poi si costituisce alla Locale

Altro grave incidente a Bari, dopo quello che in mattinata ha coinvolto un'anziano nel quartiere Libertà. Verso le 12 una 74enne è stata investiva mentre attraversava la strada su via Papa Giovanni XXIII, all'altezza dell'incrocio con via Giulio Petroni, in prossimità del mercato coperto. Il responsabile, che viaggiava su un'auto Fiat, è poi scappato senza prestare soccorso alla donna.

I medici del 118 sono quindi intervenuti e hanno trasportato la donna al Policlinico, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Grazie alle immagini delle telecamere di zona e agli accertamenti della polizia locale, è stata identificata l'auto del responsabile, che si è però presentato un paio d'ore dopo l'incidente al comando di polizia locale a Japigia: si tratta di un 82enne, al momento indagato per fuga e omissione di soccorso.