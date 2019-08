Giovane colpita da un'auto mentre va in bici: dichiarata morte cerebrale

E' stata dichiarata la morte cerebrale per la giovane ciclista rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto la sera di giovedì scorso 8 agosto, in via Speranza, a Santo Spirito.

Dopo l'impatto, la ragazza, 18 anni, era stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico, dove era ricoverata in prognosi riservata. Nella giornata di sabato la diagnosi di morte cerebrale. Secondo quanto si è appreso, i genitori avrebbero espresso il consenso per la donazione degli organi.

L'esatta dinamica dell'impatto è al vaglio dell'Autorità giudiziaria. L'automobilista, una donna, si era fermata per prestare soccorso subito dopo l'incidente.