Travolta da un'auto guidata da anziano in piazza Luigi Di Savoia: muore pensionata 85enne

Non c'è l'ha fatta la pensionata di 85 anni investita nella tarda mattinata di ieri (17 giugno) mentre si trovava in corrispondenza di un attraversamento pedonale in piazza Luigi di Savoia. la donna era stata travolta da una Fiat Punto guidata da un uomo di 82 anni. Sul posto erano giunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi

Dopo l'incidente, la pensionata era stata soccorsa da personale del 118 e trasportata in ospedale ma le sue condizioni erano apparse critiche sin da subito. Nella giornata di oggi è sopraggiunto il decesso.