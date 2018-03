Travolta mentre attraversa la strada, morta la donna investita in via Lucarelli

Non ce l'ha fatta la donna investita questa mattina da un'auto in via Lucarelli, al quartiere Poggiofranco. Teresa Radicchio, 63 anni, residente al quartiere San Paolo, è deceduta al Policlinico dove era stata trasportata in gravi condizioni dopo l'incidente.

La donna sarebbe stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonal. Sull'incidente sono in corso indagini della Polizia locale.