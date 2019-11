Travolgono anziano sulle strisce in via Napoli e scappano: due pirati della strada in fuga

Un anziano di 80 anni è stato investito sulle strisce pedonali mentre attraversava via Napoli, in prossimità di via Brigata Regina, nel cuore del quartiere Libertà di Bari.

Il pensionato, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da una moto Honda nera con a bordo un uomo e una donna.

Il mezzo, a seguito dell'impatto col pedone, ha poi urtato due veicoli in sosta. La moto e i passeggeri, perl si sono dileguati. L'80enne, soccorso dal un'ambulanza del 118, è stato trasportato al Policlinico in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi. Indagini in corso per risalire ai responsabili.