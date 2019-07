Travolto da un'auto in via Umberto I a Ceglie: muore operaio

Un uomo di 66 anni, Oronzo Racano, originario di Adelfia è deceduto, questo pomeriggio, dopo essere stata travolta da una Citroen C3 in via Umberto I, a Ceglie del Campo. Al momento non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e le ambulanze del 118. Per l'uomo, un operaio idraulico che lavorava nelle vicinanze, non c'è stato nulla da fare.

L'auto era guidata da un 45enne. L'impatto è avvenuto attorno alle 16 nelle vicinanze dell'incrocio con via Francesco Rubini. Al vaglio degli agenti le telecamere di sorveglianza della zona: si cerca di ricostruire le varie fasi dello schianto.

Notizia in aggiornamento

(Foto Angelo Pantaleo e Redazione BariToday)