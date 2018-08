Travolto da un fuoristrada a Parma, muore 53enne originario di Adelfia

Un 53enne originario di Adelfia, Giovanni Tribuzio, è morto ieri pomeriggio per le ferite riportate dopo essere stato travolto, nella tarda serata di mercoledì, da un fuoristrada in via Torelli, a Parma: l'uomo era stato ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma ma le sue condizioni erano apparse critiche fin da subito. Secondo una ricostruzione delle Forze dell'Ordine, l'uomo, dopo essere uscito da un parco cittadino, sarebbe stato investito da una Toyota Land Cruiser guidata da un 78enne.

