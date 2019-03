Travolto da un'auto mentre attraversava la strada: un morto a Capurso

Un anziano, Marco De Benedictis, è deceduto a seguito delle ferite riportate, ieri, dopo essere stao travolto da un'auto a Capurso: secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il pensionato, stava attraversando la strada quando è stato investito da una Fiat Punto, finendo sul parabrezza della vettura. Dopo essere soccorso da personale del 118, l'anziano è deceduto dopo il trasporto in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei militari dell'Arma.

Il sindaco di Capurso, Francesco Crudele, ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio su Facebook: "Sono affranto per la notizia appresa e chiedo a tutti il massimo rispetto per il dolore che in queste ore stanno vivendo i parenti della vittima".