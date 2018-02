Investito da un'auto in via Fanelli: 50enne finisce in ospedale

Una persona è stata investita da un'auto questo pomeriggio in via Fanelli, nel quartiere San Pasquale di Bari: l'uomo, un 50enne, è stato soccorso dall'automobilista della Ford Fiesta coinvolta nell'incidente ed è stato quindi condotto in ospedale da un'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione dell'episodio.