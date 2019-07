Investito in via Giulio Petroni: anziano in ospedale

Investito all'incrocio tra via Giulio Petroni e via Pasubio. Vittima dell'incidente, avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina, un anziano.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, pare che l'uomo stesse attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali, quando sarebbe stato investito da un furgoncino che sopraggiungeva effettuando una svolta. Il conducente del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso, attendendo l'arrivo del 118. L'anziano è stato quindi trasportato in ospedale: al momento non si conoscono le sue condizioni.

"Ci sono dei lavori a quell'incrocio e risulta particolarmente pericoloso in questi giorni", fa notare chi conosce la zona.