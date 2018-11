Furgone prende fuoco alla rotatoria: paura a Locorotondo

Tanta paura ma nessun ferito. Un furgone in transito ha preso fuoco questa mattina a Locorotondo. E' accaduto intorno alle ore 8,30, mentre il mezzo era in manovra per accedere alla rotatoria di via Sant’Elia.

L'autista è subito sceso dal furgone, riuscendo a mettersi in salvo, e ha chiamato il Comando di Polizia Locale che ha allertato i Vigili del Fuoco di Putignano.

Il pronto intervento della Polizia Locale ha consentito di mettere in sicurezza gli utenti della strada in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno prontamente spento le fiamme ed operato le indagini del caso.

La circolazione è stata poi ripristinata già a partire dalle ore 9,30. Sulle cause dell’incendio del mezzo, si presume si sia trattato di autocombustione.