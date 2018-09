Un giovane di 33 anni, Giovanni Petrelli, è morto a Locorotondo in seguito ad un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì. La vittima era alla guida di una moto di grossa cilindrata, che per cause ancora da accertare si è scontratta con un'auto. Gravi le ferite riportate dal 33enne, che pure indossava il casco. Trasportato in ospedale, è poi deceduto nelle ore successive.

Attraverso Facebook è arrivato il messaggio di cordoglio del sindaco della cittadina della Valle d'Itria, Tommaso Scatigna: "Scontro tra auto e moto a Locorotondo, muore giovane centauro", ha scritto il primo cittadino.