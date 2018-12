Scontro tra auto sulla statale 172 a Locorotondo: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite questo pomeriggio in un incidente avvenuto sulla statale 172 'Dei Trulli', nel territorio di Alberobello.

Ancora da chiarire la dinamica dell'impatto, né al momento si conoscono dettagli sulle condizioni dei feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 38,800, con deviazioni in loco sulla viabilità comunale.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.