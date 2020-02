Incidente sul lungomare di Bari: auto si ribalta e finisce accanto al marciapiede

Incidente stradale, questo pomeriggio, attorno alle 16, sul Lungomare Nazario Sauro di Bari: un'auto, per cause non ancora chiarite, si è ribaltata in direzione del centro cittadino.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale per i rilievi. Non si segnalano al momento feriti.

Un altro incidente si è verificato, sempre nel pomeriggio, in corso Vittorio Veneto nel tratto tra Brigata Regina e Largo Trizio, nel quartiere Libertà. Anche qui la Polizia Locale è intervenuta per i rilievi.