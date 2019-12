Ha un malore alla guida e finisce contro un'auto: incidente mortale a Poggiofranco

Incidente mortale sulla strada provinciale 183 di Bari (prolungamento di via Camillo Rosalba) che collega Poggiofranco a Carbonara. Un uomo - che avrebbe 60 anni - è deceduto dopo essersi scontrato con un'auto proveniente dal lato opposto. L'uomo ha avuto un malore alla guida, perdendo il controllo del suo veicolo e finendo sulla corsia opposta, dove stava arrivando l'altra auto con cui ha impattato. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Il cadavere è stato trasportato al Policlinico per ulteriori accertamenti. Ferite altre persone nell'incidente, trasportate al Pronto soccorso in codice giallo.

Lunghe code si registrano sul tratto interessato dall'incidente: gli agenti della polizia locale hanno deviato i veicoli sulle strade circostanti, così da far defluire il traffico.