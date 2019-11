Incidente stradale nel Barese: auto perde il controllo e si ribalta, A14 vicino Molfetta allagata

La pioggia battente che dalla notte sta interessando Bari e in particolare alcune zone della provincia sta provocando disagi alla viabilità. Sull'autostrada A14, nel tratto tra Trani e Molfetta, in direzione Bari, si registrano allagamenti in alcuni tratti. All'altezza di Molfetta un'auto si è ribaltata: non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto è in corso l'intervento della Polizia stradale, che conferma alcune criticità sulle strade legate al maltempo.

Per la giornata di oggi sono previste anche forti raffiche di vento: ad Adelfia, nella notte, sono in parte crollate le luminarie installate per la festa patronale di San Trifone: fortunatamente non si registrano danni a persone.

(Foto Fb Pierluigi Del Carmine)