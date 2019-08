Auto si ribalta all'altezza di una rotatoria, 32enne barese muore in provincia di Milano

Un 32enne nato a Triggiano, Francesco Lamacchia, ma residente a Paderno Dugnano (Milano), è morto a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sulla provinciale 105, nella località milanese di Zibido San Giacomo. Il giovane era alla guida di una Nissan Micra quando per cause non ancora accertate si è ribaltata all'altezza di una rotatoria. Per l'uomo, sbalzato dall'abitacolo sull'asfalto, non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi del personale del 118. Sull'incidente indagano i Carabinieri, per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

